فيروس HMPV: كيف تحمي طفلك من هذا الفيروس الشائع؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 06:56 مساءً - هل تشعر بالقلق بشأن إصابة طفلك بفيروس HMPV؟ هذا الفيروس الشائع يمكن أن يسبب مشاكل تنفسية خطيرة لدى الأطفال، خاصة الرضع والأطفال الصغار. في هذا المقال، سنتعرف على أسباب سهولة إصابة الأطفال بهذا الفيروس وكيفية حمايتهم.

ما هو فيروس HMPV؟

فيروس HMPV هو فيروس تنفسي شائع، وخاصة في فصل الشتاء، يمكن أن يسبب أعراضًا تشبه أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي.

لماذا الأطفال أكثر عرضة للإصابة بـ HMPV؟

جهاز مناعة غير ناضج: يولد الأطفال بجهاز مناعة غير مكتمل النمو، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

مجاري تنفسية ضيقة: مجاري الهواء لدى الأطفال أصغر وأكثر حساسية للالتهابات.

التعرض المتكرر: الأطفال يقضون وقتًا طويلاً في بيئات مشتركة مثل دور الحضانة والمدارس، مما يزيد من فرص انتقال العدوى.

أعراض الإصابة بـ HMPV

السعال

الصفير

صعوبة في التنفس

حمى

احتقان الأنف

فقدان الشهية

التهيج والخمول

كيف تحمي طفلك من الإصابة بـ HMPV؟

غسل الأيدي بانتظام: اغسل يدي طفلك بالماء والصابون بشكل متكرر، خاصة قبل تناول الطعام وبعد اللعب.

تجنب الأماكن المزدحمة: خلال موسم انتشار الفيروس، حاول تجنب الأماكن المزدحمة مثل مراكز التسوق ودور الحضانة.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس: علم طفلك تغطية فمه وأنفه بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.

تنظيف الأسطح بانتظام: قم بتنظيف الأسطح التي يلمسها طفلك بشكل متكرر، مثل الألعاب وألعاب الأطفال.

التطعيمات: تأكد من حصول طفلك على جميع التطعيمات الروتينية.

التغذية الصحية: نظام غذائي صحي ومتوازن يساعد على تقوية جهاز المناعة لدى طفلك.

الراحة الكافية: احرص على أن يحصل طفلك على قسط كافٍ من النوم.

متى يجب عليك استشارة الطبيب؟

إذا لاحظت أيًا من الأعراض التالية لدى طفلك، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور:

صعوبة في التنفس

ازرقاق الشفتين أو الأصابع

عدم القدرة على شرب السوائل

الحمى المرتفعة التي لا تستجيب للأدوية

التهيج الشديد والبكاء المستمر