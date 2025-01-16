التهاب الشعب الهوائية: تعرف على أسبابه وعلاجه في المنزل والأدوية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 09:56 مساءً - التهاب الشعب الهوائية هو التهاب يصيب الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى سعال، وضيق في التنفس، وألم في الصدر. على الرغم من أن هذا الالتهاب غالبًا ما يكون ناجمًا عن عدوى فيروسية، إلا أنه يمكن علاجه في المنزل باستخدام بعض العلاجات الطبيعية والأدوية.

أسباب التهاب الشعب الهوائية:

العدوى الفيروسية: مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

العدوى البكتيرية: أقل شيوعًا، ولكن يمكن أن تكون سببًا لالتهاب الشعب الهوائية المزمن.

التعرض للمهيجات: مثل الدخان، التلوث، المواد الكيميائية.

الحساسية: حساسية الأنف أو الربو.

علاج التهاب الشعب الهوائية في المنزل:

شرب الكثير من السوائل: يساعد على ترطيب الحلق وتسهيل خروج البلغم.

الراحة: يساعد الجسم على مكافحة العدوى.

استخدام المرطب: يساعد على ترطيب الهواء وتخفيف السعال.

العسل: له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.

الشاي بالأعشاب: مثل شاي الزنجبيل والنعناع، يساعد على تهدئة الحلق وتقليل الالتهاب.

الغرغرة بالماء المالح: تساعد على تخفيف التهاب الحلق.

العلاج الدوائي:

في بعض الحالات، قد يصف الطبيب الأدوية التالية:

المضادات الحيوية: إذا كانت العدوى بكتيرية.

المضادات الالتهابية غير الستيرويدية: مثل الإيبوبروفين، لتخفيف الألم والالتهاب.

موسعات الشعب الهوائية: لتوسيع الشعب الهوائية وسهولة التنفس.

نصائح هامة:

استشر الطبيب: إذا كانت الأعراض شديدة أو لم تتحسن بعد عدة أيام، يجب عليك استشارة الطبيب.

تجنب التدخين: التدخين يزيد من سوء التهاب الشعب الهوائية.

ارتدِ قناعًا: في الأماكن العامة، خاصة خلال موسم الإنفلونزا، لحماية نفسك من العدوى.

الوقاية من التهاب الشعب الهوائية:

غسل اليدين بانتظام: للوقاية من العدوى.

الحصول على التطعيمات: مثل لقاح الإنفلونزا.

تجنب التدخين والتعرض للملوثات.

ممارسة الرياضة بانتظام: لتعزيز جهاز المناعة.