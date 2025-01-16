خفيتشا كفاراتسخيليا يودع جمهور نابولي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 09:56 مساءً - وجه النجم الجورجي، خفيتشا كفاراتسخيليا، جناح نابولي، رسالة لجماهير فريقه مع اقتراب انضمامه لصفوف نادي باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الباريسي عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

ونشر النجم الجورجي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، قال خلاله: “جماهير نابولي، إنه أمر صعب ومؤلم، لكن الوقت قد حان لأقول وداعاً”.

وأضاف: “لقد قضيت وقتاً غير طبيعي هنا، وعشت الكثير من الذكريات ومجموعة مشاعر لا تصدق”.

وتابع: “نابولي كان موطني، حيث شعرت حقاً بالرضا بفضل كل منكم، لن أنسى الخطوات الأولى في الملعب وهتافاتكم”.

وزاد: “أحظى بذكريات الطريق الذي سلكناه معاً، وهو عاطفي للغاية، فنابولي مدينة تعيش من أجل كرة القدم، وأنا سعيد للمساهمة في هذا التاريخ العظيم”.

وأتم: “لقد تعلمت الكثير في نابولي، وتشرفت بارتداء القميص الأزرق، وأشكر كل شخص داخل النادي، أقول لكم وداعاً لكنكم ستبقون دائماً في قلبي”.