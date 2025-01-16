شوربة البصل.. طبق صحي تعلمي طريقة تحضيره

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 09:56 مساءً - نبذة عن شوربة البصل

تعد شوربة البصل واحدة من الأطباق الكلاسيكية التي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم. تتميز هذه الشوربة بنكهتها الغنية والتي تستخدم فيها مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، مما يجعلها خيارًا مثاليًا كوجبة شتوية دافئة أو حتى في الأيام الباردة من العام. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر شوربة البصل من الوجبات الصحية المفيدة لجسم الإنسان نظرًا لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

فوائد شوربة البصل الصحية

تحتوي شوربة البصل على العديد من الفوائد الصحية، منها:

تقوية جهاز المناعة: يحتوي البصل على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجهاز المناعي.

يحتوي البصل على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجهاز المناعي. تعزيز صحة القلب: المواد المضادة للأكسدة في البصل تعمل على تحسين الدورة الدموية وتقليل مخاطر الأمراض القلبية.

المواد المضادة للأكسدة في البصل تعمل على تحسين الدورة الدموية وتقليل مخاطر الأمراض القلبية. تحسين عملية الهضم: البصل غني بالألياف التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

البصل غني بالألياف التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي. الوقاية من نزلات البرد: الخصائص المضادة للبكتيريا والفيروسات في البصل تساعد في حماية الجسم من الأمراض الشائعة مثل نزلات البرد.

طريقة تحضير شوربة البصل

إليكِ الطريقة المثالية لتحضير شوربة البصل اللذيذة والتي يمكنك الاستمتاع بها في المنزل.

المكونات

3 حبات بصل كبيرة، مقطعة إلى شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

3 فصوص ثوم مفرومة

ملعقة صغيرة من السكر

ربع كوب من الطحين

4 أكواب من مرق اللحم أو الدجاج

نصف كوب من الجبن المبشور (اختياري)

ملح وفلفل حسب الرغبة

خبز محمص للتزيين

طريقة التحضير

1. في قدر كبير، سخني الزبدة وزيت الزيتون معًا على نار متوسطة.

2. أضيفي شرائح البصل وقلبيها حتى تتحمر جيدًا وتصبح ذهبية اللون لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة.

3. أضيفي الثوم المفروم والسكر واستمرّي في التقليب لمدة 2-3 دقائق.

4. ضعي الطحين فوق المزيج وقلبيه جيدًا حتى يختفي الدقيق تمامًا.

5. أضيفي مرق اللحم تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى يتجانس الخليط.

6. دعي الشوربة تطهو على نار هادئة لمدة 20 دقيقة مع تغطية القدر.

7. تبّلي الشوربة بالملح والفلفل حسب الذوق.

8. عند التقديم، اسكبي الشوربة في أوعية مقاومة للحرارة وزيّنيها بالجبن المبشور والخبز المحمص.

استمتعي بتناول شوربة البصل اللذيذة والصحية مع عائلتك واستفيدي من فوائدها العديدة خلال أشهر البرد.