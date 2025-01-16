اتحاد جدة يضرب الرائد برباعية ويشارك الهلال صدارة الترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 09:56 مساءً - تغلب اتحاد جدة على نظيره الرائد، بنتيجة 4-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

رباعية العميد حملت توقيع كلاً من كريم بنزيما (د21)، ستيفن بيرجوين (د45+7)، عبد الرحمن العبود (د71)، وحسام عوار (د77).

فيما سجل نايف عبد الله هزازي (د58) هدف الرائد الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، وهو ذات رصيد الهلال، متصدر الترتيب، فيما تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز 13.