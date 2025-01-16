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الدوري المصري .. الزمالك يحقق فوزاً صعباً على حرس الحدود

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الدوري المصري .. الزمالك يحقق فوزاً صعباً على حرس الحدود

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 06:56 مساءً - تغلب الزمالك على حرس الحدود، بنتيجة 3-2، مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ثلاثية الزمالك حملت توقيع كلاً من أحمد سيد زيزو “هدفين” (د12، د45 من علامة الجزاء)، ومصطفى شلبي (د36).

فيما تكفل محمد أشرف (د25)، ومحمود ممدوح (د86) هدفي حرس الحدود عبر ركلتي جزاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، ، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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