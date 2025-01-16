الرياضة

نبأ سار في الأهلي قبل مواجهة أورلاندو

0 نشر
0 تبليغ

نبأ سار في الأهلي قبل مواجهة أورلاندو

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبأ سار في قبل مواجهة أورلاندو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك عمر كمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أُقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا. 

وانتظم عمر كمال في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن التواجد مع الفريق خلال الفترة الأخيرة. 

واطمأن الجهاز الطبي على حالته بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الخاص به. 

وخاض الأهلي مرانه اليوم استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا