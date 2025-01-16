نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي يكشف موعد عودة إمام عاشور للتدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إمام عاشور لاعب الفريق، يشارك في التدريبات الجماعية غدًا بصورة طبيعية بعد تعرضه لكدمة خفيفة في القدم خلال مشاركته في مباراة الجونة التي أُقيمت أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخضع عاشور لفحص طبي للاطمئنان على حالته قبل انطلاق مران الفريق الذي أُقيم عصر اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة أورلاندو.

وأدى إمام عاشور جلسات استشفاء اليوم مع لاعبي الفريق الذين شاركوا أمام الجونة للتخلص من الإجهاد العضلي وفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي التي تُقام مساء بعد غد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.