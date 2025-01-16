العالم اليوم - أعلى مستوى في 5 أسابيع.. أسهم أوروبا تصعد بقوة لهذا السبب

انتم الان تتابعون خبر أعلى مستوى في 5 أسابيع.. أسهم أوروبا تصعد بقوة لهذا السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 يناير 2025 09:25 مساءً - سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا بما يقرب من واحد بالمئة، الخميس، بعد أن تلقت أسهم شركات السلع الفاخرة دعما من نتائج أعمال "ريتشمونت"، وصعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية بفضل نتائج شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات التي حققت أرباحا فصلية.

تحركات الأسعار

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.9 بالمئة عند 519.81 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف ديسمبر.

وصعد المؤشر الفرنسي الرئيسي الذي يضم أسهم العديد من شركات السلع الفاخرة الكبرى إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر، متفوقا على البورصات الأخرى في المنطقة.

وتقدم سهم "ريتشمونت" بنسبة 16.3 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركة المالكة للعلامة التجارية كارتييه المتخصصة في المجوهرات توقعات المبيعات الفصلية، وهو مؤشر إيجابي لقطاع السلع الفاخرة خلال موسم العطلات.

وربح المؤشر الفرعي لشركات السلع الفاخرة الأوروبية 6.7 بالمئة في أفضل يوم له فيما يقرب من أربعة أشهر. وقفز سهم "إل.في.إم.إتش" 9.1 بالمئة وديور 8.6 بالمئة وكيرينج 4.6 بالمئة وهيرميس 4.9 بالمئة.

وصعد المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا، الذي يضم معظم شركات صناعة الرقائق الأوروبية، بما يعادل 1.9 بالمئة بعد أن حققت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، أرباحا فصلية غير مسبوقة وقالت إنها تتوقع نموا كبيرا في إيرادات الربع الأول.

وحقق المؤشر الأوروبي الرئيسي أكبر زيادة له خلال جلسة واحدة أمس الأربعاء بعد صدور بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة.

وتمر الأسواق العالمية بحالة توتر بسبب تداعيات محتملة للسياسات المقترحة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ومنها فرض رسوم جمركية كبيرة على نطاق واسع.

ويستعد المستثمرون حاليا للموجة الأولى من تقارير نتائج أعمال الشركات في أوروبا وتنصيب ترامب في 20 يناير.

وارتفع سهم زالاندو 8.6 بالمئة بعد أن قالت أكبر شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في أوروبا إنها تتوقع أن تتجاوز أرباح العام الماضي تقديراتها.