الدوري السعودي .. الفيحاء يتجاوز الأخدود

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 06:56 مساءً - تغلب الفيحاء على نظيره الأخدود، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ثنائية الفيحاء حملت توقيع كلاً من أليخاندرو بوزويلو (د34)، فاشيون ساكالا (د87) من علامة الجزاء، فيما سجل كنوليدج موسونا (د45+6) هدف الأخدود الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 12 نقطة في المركز 17، وتجمد رصيد الأخدود عند 12 نقطة في المركز 15.