ألفريد شرودر: نعلم كيف ندير المباراة لصالحنا أمام قطر

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 06:56 مساءً - تحدث ألفريد شرودر، مدرب النصر الإماراتي، عن مواجهة قطر القطري، غداً الجمعة، في بطولة كأس السوبر الإماراتي القطري.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال شرودر: متحمسون للمشاركة في كأس السوبر أمام قطر”.

وشدد: “فريقي النصر يستحق التواجد هنا، عطفاً على الأداء والنتائج في الموسم الماضي”.

وأضاف: “سعداء بخوض هذه المباراة الكبرى أمام فريق قطر، ونعلم كيف نخوض المباريات الكبرى والمصيرية”.

وزاد: “نشعر بالمزيد من الإثارة للتواجد في المباراة، بعدما وصلنا نهائي كأس رئيس الإمارات الموسم الماضي، لكن لم يحالفنا الحظ بالفوز”.

وأتم: “سيكون من الرائع، الفوز غداً أمام جماهيرنا، ونعلم جيداً كيف ندير المباراة لصالحنا”.