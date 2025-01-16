مي عز الدين تهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها وتوجه لها رسالة.. فماذا قالت؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة مي عز الدين على تهنئة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلادها، الذي يحل اليوم الخميس الموافق 16 يناير، ووجهت لها رسالة شكر أيضًا بعد مساندتها لها في وفاة والدتها، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام".

ونشرت مي عز الدين صورة لـ ياسمين عبدالعزيز، عبر خاصية "الاستوري"، وعلقت عليها قائلة:" كل سنة وأنتِ ناجحة ومنورة، كل سنة وأنتِ قوية وروحك نضيفة، كل سنة وأنتِ جدعة بميت رجل، كل سنة وأنتِ قمر من جوا ومن برا، كل سنة وأنتِ ربنا حافطك يا ست البنات".

وأضافت::"أنا سمعت نصيحتك، ودا اللي قواني انزل واشتغل، ربنا يطبطب على قلبك زي ما طبطبتي عليا، مش هنسالك مساندتك ليا في وفاة ماما، بحبك".

منشور مي عز الدين

آخر اعمال مي عز الدين



وكان آخر اعمال النجمة مى عز الدين هو مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.