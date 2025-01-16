في ذكرى ميلادها.. محطات فنية هامة في حياة كريمة مختار

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الخميس الموافق 16 يناير، ذكرى ميلاد الفنانة القديرة كريمة مختار، الذي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1934، ورحلت عن عالمنا في 12 يناير 2017، رحلت وتركت خلفها إرثًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة، ورغم مرور سنوات كثيرة على رحيلها إلا وأعمالها عالقة في أذهان كثير من جمهورها ومحبيها، ويعرض لكم دوت الخليج الفني خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة كريمة مختار.

كريمة مختار

نبذه عن كريمة مختار

وُلدت كريمة مختار في مثل هذا اليوم 16 يناير 1934، بساحل سليم بمحافظة أسيوط، واسمها الحقيقي "عطيات محمد البدري"، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت موهبتها من خلال تجربة الأداء الصوتى بتقديم برنامج الأطفال الإذاعى الشهير “بابا شارو” فى فترة الخمسينيات.



مشوار كريمة مختار الفني

حققت كريمة مختار نجاحات واسعة على الصعيد الفني، ومن أبرزها الحفيد، ومضى قطار العمر، المستحيل،وغيرها من الأفلام، كما تألقت على شاشة التلفزيون من خلال المشاركة في بطولة 23 مسلسلًا أهمها يتربى في عزو مع يحيى الفخراني والذي جسدت خلاله شخصية ماما نونا.

وقدمت كريمة مختار عبر مسيرتها الفنية عرضا مسرحيا واحدا وهو "العيال كبرت" ولا يزال هذا العمل متواجد في قلوب الجمهور.

وفاة كريمة مختار



توفيت يوم الخميس 14 ربيع الثاني 1438هـ - 12 يناير 2017م بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عامًا.