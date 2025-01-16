لماذا تشعر بالسقوط أو الاهتزاز أثناء النوم؟ الأسباب والعلاج

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 02:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل سبق لك أن استيقظت فجأة من النوم وأنت تشعر وكأنك سقطت من مكان مرتفع أو اهتززت بعنف؟ هذه الظاهرة تُعرف باسم “النفضة النومية” أو “اهتزازات بداية النوم”، وهي تجربة شائعة تُصيب الكثير من الناس. في هذا المقال، سنتناول أسباب هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها.

النفضة النومية هي عبارة عن انقباضات عضلية لا إرادية تحدث عادةً في بداية النوم، قبل الدخول في النوم العميق. قد تكون هذه الانقباضات خفيفة أو قوية، وقد يصاحبها شعور بالسقوط أو الوخز أو حتى صوت أو صرخة.

هناك عدة عوامل قد تُساهم في حدوث النفضة النومية، منها:

التوتر والقلق: يُعتبر التوتر والقلق من أبرز مُسببات النفضة النومية.

الإرهاق والتعب: الإجهاد البدني والذهني قد يزيد من احتمالية حدوث هذه الظاهرة.

تناول المنبهات: الكافيين والنيكوتين والمشروبات الكحولية قد تُحفز حدوث النفضة النومية.

ممارسة الرياضة الشاقة قبل النوم: يُفضل تجنب ممارسة التمارين الرياضية المُجهدة قبل النوم مباشرة.

نقص بعض العناصر الغذائية: على الرغم من أن هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من الدراسات، يُعتقد أن نقص بعض العناصر مثل المغنيسيوم والحديد قد يلعب دورًا في حدوث النفضة النومية.

اضطرابات النوم الأخرى: في بعض الحالات، قد تكون النفضة النومية عرضًا لاضطرابات نوم أخرى مثل متلازمة تململ الساقين.

في معظم الحالات، لا تتطلب النفضة النومية علاجًا، ولكن هناك بعض النصائح التي قد تُساعد في تقليل حدوثها: