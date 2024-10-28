أخبار اليمن : يمن موبايل تكرم عدد من كوادرها وتدشّن منصة التعليم

يمن موبايل تكرم عدد من كوادرها وتدشّن منصة التعليمنظمّت شركة يمن موبايل اليوم حفلًا تكريميًا لعدد من كوادرها وتدشين منصة التعليم، والموقع الرسمي الجديد للشركة.

وفي حفل التكريم، أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، إلى جهود الشركة خلال الفترة الماضية في تحسين وتطوير الأداء بالرغم من الصعوبات التي تواجهها جراء حصار تحالف العدوان على دخول التجهيزات الخاصة بها.

ونوه بدور كوادر الشركة التي عملت على تطوير خدمات التقنية لمواكبة كل جديد في عالم الاتصالات في وقت قياسي في حين تعرض قطاع الاتصالات لانتكاسات جراء ما تعاني منه البلاد من أوضاع استثنائية نتيجة العدوان والحصار.

وبين الوزير المهدي أن الظروف الصعبة تصنع من التحديات فرص حقيقية لإثبات الوجود بالتطوير المستمر في التحديث للخدمات بشكل نوعي وبكفاءة عالية، وهو ما أثبتته كوادر شركة يمن موبايل، معبراً عن الأمل أن يكون تكريم الكوادر حافزاً لمزيد من النجاحات في الجوانب الإدارية والتقنية وبما يعزز من مكانتها السوقية في قطاع الاتصالات.

وفي الحفل الذي حضره نائب وزير الاتصالات المهندس علي المكني، ووكيلا الوزارة للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل والفنية المهندس طه زبارة، والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، أشار رئيس مجلس إدارة يمن موبايل عصام الحملي إلى أهمية تكريم عدد من كوادر الشركة لتميزهم في الأداء ومواقع العمل.

وأفاد بأن الشركة تدشن اليوم منصة التعليم التي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات ومهارات كوادر الشركة، وكذا تدشين الموقع الرسمي الجديد للشركة.

وبارك الحملي، للمكرمين جهودهم الملموسة رغم التحديات التي تواجه الشركة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .. مبينًا أن منصة التعليم الإليكتروني تأتي في إطار رؤية الشركة لتطوير مهارات وكفاءات كوادرها والسعي لفرص تعليمية تواكب التطورات التكنولوجية والتقنية وتعزيز قدرات الموظفين بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات الشركة.

وبين أن التطوير والتعليم المستمر أحد ركائز نجاح الشركة لتمكين مستقبل أفضل لكوادر الشركة .. لافتًا إلى أن تدشين موقع الشركة خطوة لتعزيز التواجد الرقمي وتقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة لعملاء الشركة، والالتزام بتجربة متميزة ضمن استراتيجية التطوير المستمر.

فيما أشار المدير العام التنفيذي للشركة المهندس عامر هزاع إلى أن العام الجاري كان مليئًا بالإنجازات التي حققتها الشركة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتجارية.

وأوضح أن المجتمع يتطلب الكثير من الخدمات التي يجب أن يوفرها قطاع الاتصالات، وهو ما أخذته الشركة بعين الاعتبار تجاه مسؤوليتها في هذا الجانب، مؤكداً الحرص على التطوير المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين وفق أحدث التقنيات وتطوير كفاءة الموظفين.

ولفت إلى أن تكريم نخبة من كوادر الشركة يمثل حافزاً للكوادر العاملة في الشركة ودفعة قوية لتطوير أداء الشركة، موضحًا أن كوادر الشركة ستعمل بكل جهد لمواكبة كل جديد في عالم الاتصالات والانترنت.

