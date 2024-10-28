شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ابو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والعين الاماراتي في كأس انتركونتنينتال 2024 عبر جميع الأقمار الصناعية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يعتبر تردد قناة ابو ظبي الرياضية من أفضل وأقوى ترددات القنوات الفضائية في الوطن العربي أجمع من حيث قدرته على نقل كافة مباريات كرة القدم في العالم العربي والآسيوي وأيضا الافريقي، وبالتزامن مع حصول قناة ابو ظبي الرياضية على حقوق نقل مباراة الاهلي والعين الاماراتي في بطولة كأس العالم للأندية انتركونتنينتال 2024، ترتفع معدلات البحث عن التردد بشكل مستمر، ومن خلال المقال التالي سوف ننشر بيانات التردد بالتفصيل.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

كشفت عدد من القنوات الرياضية عن حصولها على حقوق إذاعة مباراة الأهلي والعين في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 ومن ضمنها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية ، وقد جاء تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 على جميع الأقمار الصناعية وفقًا للتالي..

تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports 1 عرب سات

القمر الصناعي: عربسات

التردد : 11804 .

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports 1 نايل سات

القمر الصناعي : النايل سات

التردد: 12091.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة : HD .

ضبط قناة أبوظبي على جهاز التلفاز

لتنزيل قناة أبوظبي الرياضية ومتابعة مباريات كرة القدم والأحداث الرياضية الأخرى بجودة عالية، اتبع الخطوات التالية:

في الخطوة الاولى: اضغط على زر موافق لفتح قائمة “الإعدادات” من الريموت كنترول.

بعد فتح قائمة الإعدادات، اختر منها “التثبيت اليدوي”.

اضغط على خيار “إضافة تردد جديد”.

حدد القمر الصناعي.

اكتب بيانات تردد القناة.

البحث: اضغط على خيار “بحث” ليبدأ الجهاز في البحث عن القناة.

حفظ القناة: بعد العثور على القناة، قم بحفظها في قائمة القنوات لديك.

موعد مباراة الاهلي والعين

من المترقب ان تقام مباراة الاهلي والعين الاماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، غدًا الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024، على ان يطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكركة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ابوظبي، وسوف يشهد استاد القاهرة الدولي على احداث الموقعة الكروية.