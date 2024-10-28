إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في العالم للمرة الثانية توالياً

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:54 مساءً - حصل الأرجنتيني، إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني ونادي أستون فيلا، على جائزة “ياشين” لأفضل حارس في العالم لعام 2024، في الحفل السنوي الذي تنظمه مجلة “فرانس فوتبول”.

وساهم إيميليانو مارتينيز بتتويج منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا 2024، كما أنه كان له دور بارز في عودة أستون فيلا للتواجد في دوري أبطال أوروبا.

وتفوق الحارس الأرجنتيني على كلاً من أوناي سيمون (حارس أتلتيك بلباو والمنتخب الإسباني) الذي جاء في المركز الثاني، كما حل الأوكراني أندري لونين (حارس ريال مدريد) على المركز الثالث.

يشار إلى أن إيميليانو مارتينيز حقق الجائزة للمرة الثانية توالياً.