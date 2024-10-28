عكس التسريبات .. كارلو أنشيلوتي يتوج بجائزة أفضل مدرب لعام 2024

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:54 مساءً - حقق الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على جائزة “يوهان كرويف” لأفضل مدرب لعام 2024، المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وجاء تتويج أنشيلوتي بالجائزة بعد أن قاد الميرنجي للتتويج بأربعة ألقاب وهي دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي.

ولم يتواجد أنشيلوتي لتسلم الجائزة بعد قرار ريال مدريد بمقاطعة الحفل بعد التأكد من عدم فوز البرازيلي، فينيسيوس جونيور، بجائزة الكرة الذهبية..

يشار إلى أن تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، أفادت بأن أنشيلوتي لن يتوج بالجائزة وأن الأقرب لتحقيقها هو لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، ولكن الاختيار الرسمي وقع على المدرب الإيطالي.