مع غياب مبابي .. هاري كين يستلم جائزة “جيرد مولر” لأفضل هداف لعام 2024

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:54 مساءً - حصل المهاجم الإنكليزي، هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، على جائزة “جيرد مولر” كأفضل هداف في عام 2024، ضمن حفل الجوائز الذي تنظمه مجلة “فرانس فوتبول”.

وتقاسم هاري كين الجائزة مع مهاجم ريال مدريد الحالي، كيليان مبابي، حيث سجل الثنائي 52 هدفاً خلال العام مع الأندية والمنتخبات، ولكن مبابي لم يحضر الحفل لتسلم الجائزة.

وعقب فوزه بالجائزة، قال هاري كين: “شكراً لفريقي بايرن ميونيخ، وجميع الموظفين، وزملائي، لمساعدتي في تسجيل جميع الأهداف التي سجلتها”.

وأضاف: “إنه لشرف كبير أن أحصل على هذه الجائزة من أسطورة النادي. شكراً جزيلاً لك”.