شكرا لاهتمامك لمعرفة الكرة الذهبية | هل قناة SSC السعودية سوف تنقل حفل الكرة الذهبية 2024 الليلة مجانا على النايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

عمليات من البحث الكثير من عشاق كرة القدم حول معرفة هل قناة SSC السعودية سوف تنقل حفل الكرة الذهبية 2024، وتعتبر قناة “اس اس سي” الرياضية هي واحدة من افضل واشهر القنوات الرياضية التي من المُنتظر بان تقوم الليلة بعرض حفل الكرة الذهبية.

هل قناة SSC السعودية سوف تنقل حفل الكرة الذهبية 2024

وبالنسبة لهل قناة SSC السعودية سوف تنقل حفل الكرة الذهبية 2024، واليكم التردد الخاص بالقناة الناقلة لحفلة البالون دور الليلة..

تردد قناة ssc الرياضية السعودية على النايل سات

قناة ssc: النايل سات.

التردد ssc هو: 12523.

معامل الاستقطاب ssc: عمودي.

معدل الترميز ssc هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ قناة ssc هو : 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية علي العرب سات

القمر الصناعي ssc : العرب سات.

التردد ssc هو: 12417.

معامل الاستقطاب ssc : عمودي.

معدل الترميز ssc هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ قناة ssc هو: 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية علي بدر سات

القمر الصناعي ssc: بدر سات.

التردد الخاص هو: 11747.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية علي سهيل سات

القمر الصناعي قناة ssc: سهيل سات.

تردد القناة على سهيل سات: 11585.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

جودة القناة: HD.

تردد القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024

وبعد ان وضحنا لكم متى موعد حفل البالون دور اليكم تردد القنوات الناقلة للحفل..

القمر الصناعي: هو نايل سات

التردد هو 11547.

معدل الترميز : هو 27500.

معدل الاستقطاب :هو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو : 3/4.

من خلال الجودة : HD.

تردد قناة بي ان سبورت على عرب سات

تردد القناة : 11566.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:2/3.

جودة الصوت والصورة: HD.

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