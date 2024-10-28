نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - كيفية تحديد الاستحقاق الفعلي لدعم ريف 1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد نظام "الحاسبة التقديرية" إحدى الأدوات الرقمية التي تسهل على المتقدمين لدعم ريف في المملكة العربية السعودية معرفة مبلغ الدعم المستحق. وتتم عملية تحديد الاستحقاق الفعلي بسهولة عبر موقع البرنامج الرسمي، وفيما يلي خطوات استخدام الحاسبة التقديرية.

خطوات استخدام الحاسبة التقديرية لدعم ريف:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج دعم ريف. اختيار "تسجيل الدخول" أو "تسجيل جديد" إذا كنت مستخدمًا جديدًا. الضغط على خيار "الحاسبة التقديرية" من القائمة الرئيسية. إدخال البيانات المطلوبة، مثل نوع الدعم والخدمة. الضغط على "حساب" للحصول على نتيجة الاستحقاق التقديري.

خطوات التسجيل في برنامج دعم ريف

يقدم برنامج دعم ريف للمواطنين إمكانية الحصول على دعم مالي من وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية للبدء في مشاريعهم الخاصة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لبرنامج دعم ريف. الضغط على "ابدأ بطلب الدعم". تعبئة البيانات المطلوبة، مثل: رقم الهوية الوطنية.

تاريخ الميلاد.

كلمة المرور.

رقم الهاتف وتأكيده. إدخال رمز التحقق المرئي، والموافقة على بيانات الإقرار. الضغط على "تسجيل". إدخال رمز التحقق المرسل للهاتف. تعبئة البيانات الأساسية المتعلقة بالدعم، وتشمل: البيانات الشخصية وبيانات التواصل.

العنوان الوطني.

المؤهل الدراسي.

تفاصيل الدخل الشهري. رفع الوثائق المطلوبة. قراءة الشروط والموافقة عليها، وأخيرًا الضغط على "تقديم الطلب".

باتباع هذه الخطوات، يتمكن المتقدمون من التقديم على دعم ريف وتحديد قيمة الدعم المحتمل بسهولة.