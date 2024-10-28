السنيني عضواً في الاتحاد الآسيوي
أقر الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة تعيين الدكتور عصام السنيني رئيس الاتحاد اليمني لكرة الطاولة عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للفترة 2024 -2028.
ويأتي تعيين الدكتور عصام في عضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لأول مرة في تاريخ اللعبة الأنيقة في اليمن.
وفي هذا الصدد، هنأ الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة نبيل الفقيه؛ في رسالة موجهة إلى رئيس الاتحاد اليمني لكرة الطاولة الدكتور عصام السنيني بمناسبة تعيينه في هذا المنصب لأول مرة في تاريخ اللعبة في بلادنا.
وأشاد الفقيه بالمستوى الذي بلغت فيه لعبة كرة الطاولة خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد وما يمثله قرار تعيينه عضوا في الاتحاد الآسيوي من رافد للعبة اليمنية مستقبلاً.
ويعد الدكتور عصام السنيني واحداً من أبرز الكفاءات التي تربعت على عرش لعبة كرة الطاولة اليمنية حيث شهدت فترة توليه رئاسة الاتحاد اليمني تطوراً كبير في مسار اللعبة.
كما أسهم أيضا في بلوغ لاعبي المنتخب اليمني مراكزاً متقدمة التصنيف القاري.
وحقق المنتخب الوطني على مختلف مستوياته العديد من الميداليات الملونة سواءً على مستوى الفردي أو الزوجي.
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