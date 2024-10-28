العالم اليوم - بعد إعلان موعد رحيله عن الأهلي.. زوجة معلول تثير الجدل

انتم الان تتابعون خبر بعد إعلان موعد رحيله عن الأهلي.. زوجة معلول تثير الجدل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:29 مساءً - علقت زوجة لاعب النادي الأهلي المصري، علي معلول، على إصابة الظهير الأيسر التونسي وفرص عودته للملاعب، بعد حديث المدير الرياضي للنادي عن رحيله خلال الفترة المقبلة.

محمد رمضان قال في تصريحات رسمية لقناة النادي الأهلي الرسمية، الأحد، إن معلول سيرحل عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وأضاف: "اتفقت مع علي معلول على أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الأهلي"، أي أن اللاعب سيرحل في صيف 2025.

وتابع: "النادي اتخذ قرار التجديد له لموسم إضافي تقديرا لما قدمه طوال مشواره مع الأهلي".

وأشار المدير الرياضي لنادي الأهلي: "اتفاقي مع معلول كان عدم قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد حتى يتعافى من الإصابة، وهو أخبرنا بأن عودته ستكون في نوفمبر".

المدافع التونسي (34 عاما) كان قد تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ضد نادي الترجي التونسي.

مريم الزيني زوجة معلول كتبت عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام: "معظم من هم في مجال خدمتك يشككون بك وبإمكانياتك وقدرتك على العودة أفضل من الأول، خاصة أن الإصابة تعرض لها أكبر اللاعبين وعادوا للملاعب كأن شيئا لم يكن".

وأضافت: "لن تكون النهاية مثلما يقال في حقك، ولن يترك ربي شخصا يظلم، وهو في قمة إخلاصه وعزيمته وقوته".

وتابعت: "حتى لو غبت عن الملاعب لمدة، فهي استراحة محارب وسترجع بنفس السلطة، ولو انتهى بك النصيب في مكان سيكون لك نصيب أفضل في مكان آخر، ونهاية مشوارك مع الكرة لن يكون قبل من 3 أو 4 سنوات".

وأردفت: "لا تهزك ريح ولا كلام عن إصابة أعلنوا بها نهاية التاريخ، أنت أسطورتي ولا تزال لم تشبع من البطولات".

واختتمت حديثها بالقول: "هذه فترة بينت الحقيقي من المزيف، ولاكتشاف معادن البعض، فشكرا للمساندين وشكر أكبر للمجاملين، أول مرة أتدخل في الكرة، وآسفة لعدم استئذانك قبل النشر لكني مضطرة للتوضيح".