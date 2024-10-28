نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرح وسعادة في مران العين الإماراتي الختامي لمواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المران الختامي لفريق العين الإماراتي حالة من المرح والسعادة، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة النادي الأهلي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

العين يختتم تحضيراته لمواجهة الأهلي المصري

وأجري فريق العين مرانه الختامي منذ قليل على أرضية استاد القاهرة تحت قيادة المدير الفني كريسبو، الذي أكد على قدرة فريقه في تحقيق اللقب.

وظهرت حالة من السعادة الكبيرة في مران العين الختامي، حيث كانت هناك صيحات بصوت عالي في بداية المران، مما يشير إلى حالة السعادة.

وفي سياق متصل، اختتم فريق الأهلي لكرة القدم استعداداته لمباراته المرتقبة ضد العين الإماراتي، حيث أجرى مرانه الأخير على استاد القاهرة ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

ويلتقي النادي الأهلي مساء غدا الثلاثاء مع نظيره العين الإماراتي في الدور ربع النهائي من كأس إنتركونتيننتال في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

