نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي ضد العين.. جاهزية ثلاثي الدفاع ومفاجأة بشأن السولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن ثلاثي دفاع الأهلي أشرف داري ورامي ربيعه وياسر إبراهيم، شاركوا في مران الفريق الجماعي اليوم استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في كأس الانتركونتنتال.

جاهزية ثلاثي دفاع الأهلي لمباراة العين

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"الجهاز الطبي بالنادي الاهلي أكد للجهاز الفني على جاهزية الثلاثي للدفع بهم في مباراة الغد حسب الرؤية الفنية".

وأكمل:" مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، اعتمد على عمرو السولية في مركز المدافع في المران اليوم لبعض الوقت تحسبًا لأي شئ يحدث لأي لاعب من خط الدفاع".

واختتم:" ياسر ابراهيم ورامي ربيعة يعانون من إجهاد عام بعد مباراتي الأهلي في السوبر المصري وحصلوا على مسكنات بسبب ضغط المباريات وأشرف داري كان يعاني من إصابة في الكاحل".

