العالم اليوم - مدرب العين: جئنا للفوز.. ورحيمي: فخورون بمواجهة الأهلي

انتم الان تتابعون خبر مدرب العين: جئنا للفوز.. ورحيمي: فخورون بمواجهة الأهلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:30 مساءً - قال المدير الفني لنادي العين الإماراتي الأرجنتيني هيرنان كريسبو، الإثنين، إن فريقه حضر للقاهرة من أجل الفوز على الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال رغم قوة الفريق القاهري.

ويلتقي الأهلي مساء الثلاثاء، على ملعب القاهرة بالعين الإماراتي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس إنتركونتيننتال، لأبطال القارات.

وأوضح كريسبو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فخورون بالتواجد في القاهرة وجاهزون لتقديم كل شيء في هذه المباراة المهمة في تاريخ العين".

وأضاف: "نحن أبطال آسيا والبطولة هامة للغاية ونلعب في نسختها الأولى ونريد تقديم أفضل ما لدينا".

وأكد المدير الفني للعين على أن فريقه "يلعب أمام فريق قوي هو الأهلي، وجمهور مؤثر ولاعبين رائعين، والمباراة صعبة لكننا نمتلك الإمكانيات اللازمة".

وحذر من "قوة الأهلي" مؤكدا أنه يعلم كل شيء عنه لكن العين متواجد من أجل "المنافسة والفوز بالمباراة".

وتابع: "فخورون بمواجهة فريق في حجم الأهلي وهدفنا الفوز والتأهل للمرحلة المقبلة".

وفيما يتعلق بمستوى العين قال كريسبو: "نعلم أن بداياتنا لم تكن جيدة هذا الموسم، حظنا لم يكن جيدا في بعض المباريات بالرغم من تقديمنا مستويات كبيرة".

من جانبه، قال المغربي سفيان رحيمي مهاجم العين إن المباراة كبيرة بين فريقين كبيرين، معبرا عن فخره بمواجهة الأهلي.

وتابع رحيمي: "جئنا لتقديم مباراة كبيرة، ونسعى لأن نكون على قدر المسؤولية، وإن شاء الله نفوز بكأس المباراة ونتأهل للمرحلة المقبلة".

وفيما يتعلق بعدم انضمامه في وقت سابق للأهلي، قال رحيمي "هناك وكيل لاعبين مسؤول عن أمور المفاوضات وتركيزي الآن في مباراة الغد ومع العين فقط".