نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب العين: مواجهة الأهلي تجربة تاريخية سنرويها لأبنائنا وأحفادنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى هيرنان كريسبو، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، سعادته وفخره بزيارته الأولى للقاهرة، مشيرًا إلى إعجابه بالأجواء المميزة في مصر وحبه لهذا النوع من المباريات.

وأوضح كريسبو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الإثنين، أن مواجهة الأهلي تُعد حدثًا استثنائيًا، مؤكدًا جاهزية فريقه وتطلعه لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأشار كريسبو إلى أن "الضغوط دائمًا حاضرة في المباريات الكبيرة، وهذه المباراة تندرج ضمن منافسات (فيفا)، نادي العين لم يسبق له خوض مباريات كهذه سوى بمشاركته مرة واحدة في المونديال، الذي يُعتبر بطولة عالمية على مستوى عالٍ."

وأضاف: "فوزنا بلقب دوري أبطال آسيا يجعلنا نشعر بالفخر، وسنبذل كل جهدنا في المباراة. أوجه الشكر للاعبين على ما قدموه، فهذه تجربة رائعة أمام جمهور كبير، ورغم علمنا بأن جماهير الأهلي ستكون داعمة بقوة، إلا أن كل شيء ممكن في المباراة، ونثق في شخصية لاعبينا العظيمة."

وأكمل قائلًا: "المباراة تمثل تحديًا كبيرًا، ونحن نعتز بما حققناه في الماضي، ونشعر بالحماس لهذه المواجهة التي سنتحدث عنها لاحقًا لأبنائنا وأحفادنا، إذ سبق لنا خوض مواقف مشابهة."

وعن مواجهة الأهلي، قال: "نلعب بأسلوبنا في المباريات الكبيرة. ورغم أننا الفريق الوحيد الذي خاض سبع مباريات متتالية على مستوى عالٍ، فقد كان أداؤنا جيدًا، وهذه هي طبيعة كرة القدم، ونسعد بهذه التحديات."

كما قال كريسبو: "بعد فوزنا بدوري الأبطال، نلتزم بالدفاع عن اسم بلادنا. مواجهة بطل إفريقيا على أرضه تتطلب منا التدوير بين اللاعبين، ورغم صعوبة المباراة، نؤمن بحظوظنا ونحترم قوة الأهلي."

وعن اللاعب سفيان رحيمي، علّق قائلًا: "رحيمي لاعب مميز وقادر على الأداء في عدة مراكز، حتى لو كان حارس مرمى، سيظل الأفضل."