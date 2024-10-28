عاجل.. لامين يامال يوجه رسالة لهؤلاء بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب شاب

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإسباني لامين يامال، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على تتويج بجائزة الكوبا لأفضل لاعب شاب في العالم لهذه النسخة.

تعليق لامين يامال بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب

وتألق يامال هذا العام مع منتخب بلاده في بطولة اليورو ومنها مع برشلونة، ولهذا حصل على الجائزة التي تقدمها الفيفا سنويًا للمتألقين على مدار العام.

وقال يامال بعد التتويج بالجائزة: "شكرًا على هذا التكريم، أود بشكل خاص أن أشكر والدتي ووالدي وجدتي، فهم من ساعدوني دائمًا".

وأتم: "أشكر أيضًا الطاقم الفني واللاعبين، وكذلك، أشكر السيد لويس دي لافوينتي وتشافي، وهذا جهد أهديه لكل من دعموني".

