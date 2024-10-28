العالم اليوم - هاليفي من نفق لحزب الله: كان بإمكانهم شن هجوم على إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر هاليفي من نفق لحزب الله: كان بإمكانهم شن هجوم على إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:30 مساءً - نشر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقطع فيديو لرئيس الأركان هرتسي هاليفي من أحد المخابئ التي ذكر أنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وبحسب الفيديو، فقد أجرى رئيس الأركان جولة مع قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 98 داخل مجمع تحت الأرض لحزب الله في جنوب لبنان تم تدميره نهاية الأسبوع من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقال هاليفي في الفيديو المصور: "من هنا كان بإمكانهم شن هجوم على دولة إسرائيل. لقد أدركنا ذلك في الوقت المناسب، ويجب ألا تتكرر هذه البنى التحتية هنا ويجب منعها لعقود".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت في 3 أكتوبر من الشهر الجاري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هدف التوغل الإسرائيلي في لبنان هو تدمير الأنفاق والأسلحة التي أعدها حزب الله بالقرب من الحدود بين البلدين.

ووفق مصادر عديدة، فإن الجيش الإٍسرائيلي لم يكن ينوي أن يتحول التوغل إلى حرب برية واسعة النطاق في لبنان.