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أحمد جودة - القاهرة - ظهر لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا في مراسم حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم، خلال العام الجاري 2024.

مدرب إسبانيا يعلق على غياب ريال مدريد عن حفل الكرة الذهبية

وعلق لويس دي لا فوينتي في تصريحات صحفية على عدم حضور ريال مدريد حفل جائزة الافضل في العالم لعام 2024، قائلًا "ليس من الجيد لكرة القدم أن نادي مثل ريال مدريد لا يكون موجودًا في حفل الكرة الذهبية".

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى أن إدارة ريال مدريد قد أتخذت قرارًا بعدم حضور الحفل، بعد أن علمت أن فينيسيوس لن يفوز بجائزة الكرة الذهبية.