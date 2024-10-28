تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار
تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار وسط ترقب مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 2732.90 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار ارتفاعًا قياسيًّا إلى 2758.37 دولار للأوقية الأربعاء الماضي، بينما أنهت معاملات الأسبوع الماضي مرتفعة واحدا بالمائة تقريبا.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.33 بالمائة إلى 2745.30 دولار للأوقية.
وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمائة، وهو ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 33.57 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.23 بالمائة إلى 1025.15 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.2 بالمائة إلى 1190.97 دولار للأوقية.
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