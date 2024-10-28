قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب وشرق لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:35 صباحاً - يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على قرى وبلدات لبنان حيث شن فجر اليوم غارة على مدينة صور الجنوبية أدت إلى مقتل 5 أشخاص، كما قتل شخص وأصيب آخرون بغارة على البقاع شرقي لبنان.

وذكرت مراسلة RT أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة شمسطار في البقاع شمال شرق لبنان، مبينة أن الغارة استهدفت منزلا وأدت إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 آخرين.

كما استهدفت غارات إسرائيلية بلدة يحمر في البقاع الغربي شرق لبنان.

أما جنوبا، فأعلنت وزارة الصحة مقتل 5 وإصابة 10 بغارة إسرائيلية استهدف فجرا مبنى سكني في حي الرمل بمدينة صور، ويعمل الدفاع المدني والصليب الأحمر على رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين.

كما نفذ الطيران الحربي غارتين على أطراف بلدة دير ميماس وعلى المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا، واستهدفت الغارات أيضا بلدات أرنون، الحنية، باتوليه، بيوت السياد، وبيت ليف. كما استهدف القصف المدفعي بلدة الضهيرة.

وذكرت مراسلة RT أن مسيرة إسرائيلية استهدفت على سيارة على طريق عاريا - الأوتوستراد الدولي في قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان، مؤكدة نجاة من بداخلها.