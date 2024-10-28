كيف تبني دماغًا قويًا لطفلك؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:00 مساءً - الألف يوم الأولى من حياة طفلك، بدءًا من الحمل وحتى عيد ميلاده الثاني، هي فترة حاسمة لنمو دماغه وتطوره. خلال هذه الفترة، يتم بناء الأسس لتعلمه، سلوكه، وصحته المستقبلية.

لماذا الألف يوم الأولى مهمة جداً؟

الدماغ البشري ينمو بسرعة مذهلة خلال السنوات الأولى من الحياة. التغذية، المحفزات، والعناية الصحية خلال هذه الفترة تلعب دوراً حاسماً في تشكيل بنية الدماغ ووظائفه.

كيف تستفيد من هذه الفترة الذهبية؟

التغذية الصحية أثناء الحمل:

حمض الفوليك: ضروري لتكوين الأنبوب العصبي الذي يتطور إلى الدماغ والحبل الشوكي.

الحديد: يساعد في نقل الأكسجين إلى الدماغ.

أحماض أوميجا 3: تدعم نمو الدماغ والبصر.

الرضاعة الطبيعية:

أفضل غذاء للرضع، غني بالأجسام المضادة والعناصر الغذائية التي تدعم النمو الدماغي.

الأطعمة الصلبة:

بعد عمر 6 أشهر، قدمي لطفلك أطعمة غنية بالحديد، الزنك، والبروتينات مثل اللحوم الخالية من الدهون، البيض، والحبوب الكاملة.

التطعيمات:

تحمي التطعيمات طفلك من الأمراض وتساهم في نموه الصحي.

التحفيز:

تحدثي مع طفلك، قري له، غني له، والعب معه. هذه الأنشطة تحفز دماغه وتساعده على التعلم.

النوم الكافي:

النوم ضروري لنمو الدماغ وتقوية الذاكرة.