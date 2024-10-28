انت الأن تتابع خبر محمد الشناوي: العين فريق متميز.. وهدفنا الفوز لإسعاد جماهير الأهلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق أغلق ملف البطولات الماضية وأصبح تركيزه منصبًّا على مباراة العين المقرر لها مساء غد على استاد القاهرة في كأس إنتركونتيننتال.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن المباراة: شاركنا في ثلاث بطولات هذا الموسم، حيث خاض الفريق مواجهتي جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا وبعدهما السوبر الإفريقي ثم السوبر المصري، وغدًا أمامنا تحدٍّ جديد في كأس إنتركونتيننتال.

وأضاف: هناك حديث متواصل بين جميع اللاعبين منذ انتهاء بطولة السوبر المصري، يركز على ضرورة طي هذه الصفحة للتركيز في مباراة الغد، وبشكل عام اعتدنا على الضغوط في الأهلي.

وأشار الشناوي إلى أن فريق العين بطل آسيا ومن الفرق المميزة، وأن الأهلي يركز في مباراة الغد على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير التي يعد حضورهم دافعًا قويًّا للاعبين.

وجدد كابتن الأهلي تأكيده أن مباراة الغد بين الأهلي والعين هي مباراة بطولة، وأن الفريق يتطلع إلى الفوز بها لمواصلة مشواره في البطولة وتحقيق الهدف بالوصول للنهائي ومواصلة كتابة التاريخ للجيل الحالي.