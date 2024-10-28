نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على الصحافيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، عن تقديم شكوى إلى مجلس الأمن، بعد تنسيقها مع وزارة الإعلام، بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت صحافيين ومنشآت إعلامية داخل الأراضي اللبنانية.

وتم تقديم الشكوى بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على الصحافيين

الخارجية اللبنانية تقدم شكوى لمجلس الأمن بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم الاثنين، أن «الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الصحافيين تعتبر بمثابة جرائم حرب تستوجب محاسبة إسرائيل عليها»، معتبرة أن هذه الهجمات تستهدف أسس الصحافة الحرة وتهدد سلامة الصحافيين وحقهم في نقل المعلومات بحرية، حسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وذكر البيان أن تلك الاعتداءات تهدف إلى بث الخوف بين الصحافيين الذين يقومون بتغطية العدوان الإسرائيلي على لبنان، لا سيما بعد نجاح الإعلام الحر في كشف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، وتقديم صورة واضحة لما يجري من مجازر واعتداءات تتنافى مع القانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان.

لبنان تدعو العالم لاتخاذ موقف ضد إسرائيل بشأن إطلاق النار

ودعا لبنان، في شكواه المقدمة، جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف فوري لإطلاق النار، والعمل على إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تطال الشعب اللبناني، بما في ذلك المدنيين والصحافيين والمسعفين.

وقد استهدف القصف الإسرائيلي، مؤخرًا، مكان إقامة عدد من الصحافيين العاملين لدى مؤسسات إعلامية محلية وعربية في حاصبيا بجنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل المصورين وسام قاسم وغسان نجار، والتقني محمد رضا، إلى جانب إصابة عدد آخر من الصحافيين والمصورين بجروح متفاوتة.