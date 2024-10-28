انتظر 40 دقيقة في الطابور..بايدن يُدلي بصوته في الانتخابات الأمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - صوت الرئيس الأمريكي جو بايدن مبكرًا اليوم الإثنين، في الانتخابات الرئاسية 2024.

وصوت بايدن اليوم في دائرة الانتخابات بولاية ديلاوير، القريب من منزله خارج مدينة ويلمنغتون بالولاية، في موقع للتصويت المبكر، حيث اصطف الناخبون في الشارع للإدلاء بأصواتهم.

وتحدث بايدن مع الناخبين أثناء انتظاره في الطابور للإدلاء بصوته، وساعد في دفع مُسنة على كرسي متحرك، كانت أمامه. وانتظر الرئيس في الطابور نحو 40 دقيقة قبل التصويت.

وسلم بايدن بطاقة هويته إلى موظف الانتخابات، الذي جعله يوقع استمارة وأعلن: "جوزيف بايدن يصوت الآن".

وخارج المركز سئل بايدن، إذا كان يعتقد أن الديمقراطيين، وبينهم نائب الرئيس كامالا هاريس، سيفوزون في الانتخابات، فرد قائلًا: "أعتقد أننا سنفوز".