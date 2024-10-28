داني أولمو: رودي وكارفخال الأحق بالكرة الذهبية وسط غياب فينيسيوس

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أحمد جودة - القاهرة - علق داني أولمو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على رأيه في اللاعب الذي يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية وموقفه من ابتعادها عن فينيسيوس جونيور.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الساعات القليلة الماضية أن رودي هو المرشح الأكبر للفوز بجائزة الكرة الذهبية في ظل غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور عنها.

ويغيب ريال مدريد عن حفل الكرة الذهبية بسبب وصول تقارير تفيد بأن جونيور لن يكون بطلها لهذه النسخة ورأى الملكي أن هذه إهانه لهذا قرر عدم الحضور.

وقال أولمو عن ترشيح رودي للفوز بالجائزة: "لست متفاجئ من هذا، إنه يستحق بالفعل".

وعن عدم تواجد جونيور أكد: "رودي وكارفخال هم الأحق".

ويغيب كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والدولي المصري محمد صلاح لهذه النسخة عن الكرة الذهبية.