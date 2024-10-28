نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تستضيف أول اجتماع رفيع المستوى لـ "التحالف العالمي لحل الدولتين" بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن التحالف الدولي لحل الدولتين سيعقد أول اجتماعاته في العاصمة السعودية الرياض منتصف الأسبوع.

وقال بوريل في كلمة أمام المنتدى الإقليمي التاسع المنعقد في برشلونة: "إن التحالف العالمي أطلق ليكون منصة لكل الدول للمشاركة في إنهاء حرب غزة وفك الحصار عنها، والعمل على تحرير الرهائن، والسعي إلى حل الدولتين".

وشدد بوريل على ضرورة "تحويل الأقوال إلى أفعال".

ولفت إلى أن لجان التحالف ستعقد اجتماعا في بروكسل والقاهرة وعمان وإسطنبول والعاصمة النرويجية أوسلو، بعد اجتماع الرياض، للبحث في الأوضاع في غزة من أجل تنفيذ حل الدولتين.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" على أن يكون الاجتماع الأول للتحالف في الرياض.

وقال وزير الخارجية السعودي في كلمته أمام الاجتماع الوزاري في الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، إنه "باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، تم إطلاق (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)، وندعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة، مؤكدين أننا سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق لا رجعة فيه لسلام عادلٍ وشامل. ونتطلع إلى سماع ما لديكم للإسهام في إنهاء هذا الصراع، حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين".