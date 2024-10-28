لامين يامال يحصد جائزة كوبا 2024 لأفضل لاعب شاب

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الإسباني لامين يامال، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة جائزة كوبا 2024م لأفضل لاعب شاب في العالم.

ويشهد حفل جوائز الكرة الذهبية 2024، توزيع العديد من الألقاب، ومنها جائزة «كوبا» لأفضل لاعب شاب في العالم والتي توج بها يامال.

كما توزع جوائز أخرى منها افضل مدرب في العالم، بالإضافة إلى جائزة «ليف ياشين» لأفضل حارس مرمى في العالم.

وتألق لامين يامال مع منتخب إسبانيا ومع فريقه برشلونة ما جعله يخطف الأضواء ويتوج بالجائزة.

ويتغيب الثنائي التاريخي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن حفل الكرة الذهبية 2024 للمرة الأولى منذ 20 عامًا.