نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي رمضان صبحي: تلقينا إخطارًا من المحكمة الدولية ونجهز ملفًا عاجلًا للدفاع عن اللاعب في أزمة المنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف المستشار هاني زهران، محامي مضان صبحي لاعب بيراميدز، أن المحكمة الرياضية الدولية "الكاس"، أخطرتهم خلال اليومين الماضيين، بتفاصيل قرار المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، بالاستئناف على القرار الصادر ببراءة اللاعب من تهمة التلاعب في عينات المنشطات، ومطالبتها بإيقاف اللاعب لأربع سنوات.

وأضاف هاني زهران في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور" مع خالد الغندور، أنه وفقا للخطاب المرسل من المحكمة الدولية، يحق لرمضان صبحي الاستئناف على قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال 20 يوما من تاريخ الإخطار به.

وأشار هاني زهران، إلى أن الفترة الحالية تشهد إعداد ملف كامل يتضمن الأسانيد التي تثبت سلامة موقف رمضان صبحي وكذلك تفاصيل أقوال اللاعب أمام لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات من أجل تقديمه في المحكمة الرياضية الدولية، وتحديد جلسة للنظر والدفاع عن حق اللاعب وإثبات براءته.

وأكمل محامي رمضان صبحي:"اللاعب بريء حتى الآن وليس لديه أي أزمة، والوكالة الدولية تقدمت باستئناف ضد قرار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ببراءة رمضان صبحي، وتم قبول الاستئناف وإبلاغنا به ومن حقنا الدفاع عن اللاعب لحين الحصول على الحكم النهائي وإغلاق الملف بشكل رسمي".