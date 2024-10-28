نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفية عبرية: حماس لم ترد على مقترحات اسرائيل بشأن صفقة الرهائن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس لم تقدم أي رد حتى الآن على مقترحات صفقات الرهائن التي نُقلت عبر الوسطاء.

حماس لم ترد على مقترحات اسرائيل بشأن صفقة الرهائن

حماس لم ترد على مقترحات اسرائيل بشأن صفقة الرهائن

ووفقًا للمسؤول، الذي رفض الكشف هويته، فإن إسرائيل تدرس كافة الخيارات الممكنة لإبرام صفقة، وهي على استعداد لمناقشة أي عرض يتم تقديمه.

وأشار المسؤول إلى أن فريقًا إسرائيليًا بقيادة رئيس الموساد ديفيد برنياع، ناقش خلال زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة، الاقتراح المصري لإجراء صفقة محدودة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الجانبين، وكذلك الصفقة متعددة المراحل التي تدعمها قطر والولايات المتحدة.

وقف الحرب.. شرط حماس لإتمام صفقة الرهائن

ومع ذلك، أوضح المسؤول أن حماس ستضع شرطًا في أي صفقة يتضمن وقف الحرب في غزة، وهو مطلب ترفضه إسرائيل بشكل قاطع قائلًا: "لسنا على استعداد للقيام بذلك".

كما أضاف أن إسرائيل لا تزال تفتقر إلى صورة واضحة حول من يتخذ القرارات بشأن محادثات الرهائن داخل حماس بعد مقتل قائدها يحيى السنوار.

واختتمت الاجتماعات التي بدأت الليلة الماضية في الدوحة ظهر اليوم، بين رئيسي المخابرات الإسرائيلية والأمريكية ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتهدف هذه المحادثات إلى الجمع بين المقترح المصري الجزئي والمبادرة القطرية الأمريكية الشاملة، وفق ما أفاد به موقع "واي نت".