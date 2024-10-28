سفيان رحيمي: الجميع في أتم الجاهزية لمواجهة الأهلي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:00 مساءً - تحدث سفيان رحيمي، مهاجم العين الإماراتي، عن مواجهة الأهلي المصري، غداً الثلاثاء، في كأس القارات للأندية.

وقال رحيمي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “المعنويات مرتفعة والجميع في أتم الجاهزية لخوض المباراة المرتقبة ضد الأهلي”.

وشدد: “كل تركيزي ينصب على مباراة الغد وأيضاً على أدائه مع العين”.

وصرح: “ضغط الجمهور الغفير حافز للاعبين، وقد اعتدت اللعب تحت ضغوط هائلة”.

وعن إمكانية رحيله إلى أوروبا، قال رحيمي: “أي لاعب يتمنى أن يشارك في دوري قوي، وأنا حالياً ألعب في بطولة قوية ومع فريق مميز وكل تركيزي معه”.

وأتم: “ضغط المباريات لا يمثل إرهاقاً للاعبي العين، فالجميع جاهز للقاء الأهلي.. اللعب لفريق كبير بقيمة العين يحتاج لجاهزية تامة”.