نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع خاص بين الخطيب ومحمد رمضان على هامش مران الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اجتمع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالكابتن محمد رمضان المدير الرياضي، وذلك على هامش مران الأهلي الختامي لمواجهة العين.

ويجري حاليا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي على ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك من أجل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينع وبين نادي العين الإماراتي.

ويلتقي النادي الأهلي مساء غدا الثلاثاء مع نظيره العين الإماراتي في الدور ربع النهائي من كأس إنتركونتيننتال في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.