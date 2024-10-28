العالم اليوم - أسهم أوروبا ترتفع وسط ترقب لبيانات اقتصادية مهمة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:31 مساءً - أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في أوروبا على ارتفاع، الاثنين، مدعوما بصعود معظم القطاعات وهو ما عوض تراجع أسهم شركات الطاقة بسبب انخفاض أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة وأرباح شركات التكنولوجيا الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة بعد أن تكبد الأسبوع الماضي أول خسارة له في ثلاثة أسابيع.

وتراجع قطاع الطاقة 1.3 بالمئة إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا مع انخفاض أسعار النفط بعد أن قللت إيران من أهمية الضربة التي شنتها إسرائيل عليها مطلع هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، قاد قطاعا البناء والمواد، والإعلام موجة الارتفاعات في المؤشر.

كما ارتفع قطاع السفر والترفيه مع تراجع أسعار النفط، وهو ما يؤدي إلى زيادة هوامش الربح لشركات الطيران.

وحقق المؤشر "كاك 40" الفرنسي والمؤشر "إيبكس 35" الإسباني أكبر مكاسب بين البورصات الأوروبية.

ويترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في الربع الثالث وبيانات التضخم عن شهر أكتوبر المقرر صدورها هذا الأسبوع.