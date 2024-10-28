نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئاسة الفلسطينية: الأونروا خط أحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرة إلى أن هذا التشريع يشكل خرقا للقانون الدولي واستفزازًا للمجتمع الدولي بأسره.

وحيت الرئاسة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، مواقف الدول التي حذرت من مخاطر هذا التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا، ومنها كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة، التي عبرت عن ذلك في بيان مشترك.

وأكدت الرئاسة أن "وكالة الأونروا هي خط أحمر، وأن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل دون حل قضية اللاجئين حلًا عادلًا وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، مشيرة إلى أن الأونروا أنشئت وفق قرار أممي في 18 ديسمبر (كانون الأول) عام 1949.

وقالت الرئاسة إنه "لولا الدعم الأمريكي المتواصل سياسيًا وماليًا وعسكريًا لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار".