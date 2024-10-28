نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضها بساعات قليلة.. محمد محمود عبد العزيز يروج لحلقته مع "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس الفنان محمد محمود عبد العزيز وزوجته سارة في برنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع عبر قناة dmc، وذلك بعد نجاحه في مسلسل "برغم القانون"، ومن المتوقع أن يكون حديث الحلقة عن الفن والحياة.

ترويج الفنان محمد محمود عبد العزيز للحلقة

روج محمد محمود عبد العزيز بمنشورٍ للحلقة من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلق على منشوره قائلًا: "الليلادي ان شاء الله مع صاحبة السعادة الساعة 11 مساءًا، وطالع معايا نصي الحلو (مراتي) اتمنى الحلقة تعجب حضراتكم واننا نكون ضيوف خفاف عليكم ان شاء الله هاستنا رأيكم".

محمد محمود عبد العزيز برفقة إسعاد يونس

أحدث أعمال محمد محمود عبد العزيز

و يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز، مسلسل "برغم القانون"، الذي تدور أحداثه حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف إختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تكتشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم، وذلك في إطار درامي تشويقي حيث لاقى إعجاب الجمهور وتفاعل معه بشدة متأثرًا بالأحداث والعمل.

صناع وفريق عمل مسلسل "برغم القانون"

مسلسل “برغم القانون” بطولة مجموعة من النجوم منهم إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

مواعيد عرض برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس

يذاع برنامج "صاحبة السعادة" في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا، ويذاع يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.