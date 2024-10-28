انت الأن تتابع خبر لماذا لم يُقِم طارق العريان ونيكول سعفان حفل زفاف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت نيكول سعفان، زوجة المخرج طارق العريان، العديد من التساؤلات حول عدم إقامتها لحفل زفاف كبير، خلال لقاءات لها على هامش مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.



عندما سُئلت نيكول عن سبب عدم احتفالهما بالزواج، أوضحت أن الفكرة لم تشغل بالها مطلقًا. وأكدت أنها ليست من الأشخاص الذين يميلون للاحتفال بشكل كبير، مضيفة أنها ارتدت فساتين كثيرة خلال السنوات الماضية. وأشارت إلى أن فكرة إقامة حفل زفاف أصبحت صعبة بعد مرور خمس سنوات على ارتباطهما، قائلة: "خلاص بقى، بقالنا 5 سنين مع بعض، لسه هفكر إني عايزة عرس؟ لا مش مهم بالنسبة لي، أهم حاجة إننا نبقى مبسوطين مع بعض، والحياة طويلة".



في سياق متصل، تحدثت نيكول عن رغبتها في دخول مجال التمثيل، مؤكدة أنها لا تسعى للدخول بشكل احترافي، ولكنها لا ترفض المشاركة في بعض الأعمال. وعللت ذلك بخجلها وضرورة تحسين لهجتها، مشيرة إلى أنه إذا أُتيحت لها فرصة تقديم عمل جديد، سيكون مزيجاً بين الكوميديا والأكشن والرومانسية.



كما أعربت عن شغفها بمجال الإخراج بفضل تشجيع زوجها، حيث قالت: "هو بيخليني أفكر إنه ممكن أعمل حاجات ورا الكاميرا، بحب موضوع الإخراج وهو حببني فيه، وبفكر في إنه بيوم من الأيام أخرج، طبعاً الموضوع صعب".



تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الجونة السينمائي شهد عرض فيلم "السلم والثعبان" في نسخته الجديدة، من إخراج طارق العريان، والذي شارك في كتابته وإنتاجه محمد حفظي، وضم نخبة من الفنانين مثل هاني سلامة وحلا شيحة .