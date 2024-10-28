القاهرة - محمد ابراهيم - بشرى: "عايزة أعمل مهرجانات زي الجونة في كل المحافظات.. وأستعد لبرنامج قريبًا"

قالت الفنانة بشرى في تصريحات صحفية خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة إنها ترغب في إطلاق عدد من المهرجانات الفنية في بعض المحافظات، وهيكلة الحياة المهرجانية.



وأضافت:

"مدينة زي إسكندرية محتاجة مهرجان محترم بقيمتها، ومدن تانية بالبحر الأحمر حاسة إني محتاجة أعيد هيكلة الحياة المهرجانية في مصر".

بشرى من مهرجان الجونة السينمائي

بشرى تخوض تجربة تليفزيونية جديدة

وفي سياق آخر كشفت الفنانة بشرى عن تجربة تليفزيونية جديدة لها من خلال برنامج جديد تقدمه قريًبا.



تفاصيل مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة



تشهد الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي العديد من الفعاليات المميزة والغير مسبوقة في الدورات الماضية، حيث يشارك في المهرجان عددا من النجوم والمشاهير العالميين والمصريين، مثل الفنانة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي.



الأفلام المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي

والجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يضم 55 فيلمًا روائيا طويلا ووثائقيا مشاركا في المهرجان، و16 فيلمًا قصيرًا، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.