إسماعيل فرغلي: 'محمد رمضان مش مغرور وعنده ثقة بالنفس ومجتهد'

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان إسماعيل فرغلي، عن إعتقاد البعض بأنه توفي أثناء العرض الذي توفي فيه الراحل محمد أنور السادات، حيث كان ضمن العرض الخاص بالراحل حيث كان ضمن السلاح العسكري وبعدها ينحي طابور العرض عند منطقة معينة.



وتابع إسماعيل فرغلي، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"،: "مرة واحدة سمعت إطلاق النار وكنت فاكر أنه شو ضمن العرض ووقتها أهلي أفتكروا اني موت في اليوم ده وبعدها شيلنا الورد في جنازة "السادات" ففي واحده من الجيران شافتني من البلكونة وأنا في العرض وقالت لأهلي أني لسه عايش وأمي فضلت ساعة تحضني".



وأشار "فرغلي"، إلى أنه جسد دور والد محمد رمضان في فيلم هارلي، وتعامل معه بشكل جيد ولم يكن فنانًا مغرورًا مثل يقول البعض واستفاد منه للغاية وهو شخص مجتهد وخلال التصوير أرسل له لكي يتناقش معه في مشهد معين.



وأوضح إسماعيل فرغلي، إلى أنه أشترى شقته بعد فترة من العناء والتعب ولكنه ندم بعد شراؤها كون زوجته رحلت في ذلك التوقيت، معقبًا:"ملحقتش زوجتي تفرح بيها علشان جالها السرطان وقتها قولتلها ياريتنا كنا قاعدين في الإيجار وانتي بصحتك أفضل ما قعدنا في التمليك وأنتي تعبانة".