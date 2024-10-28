إسماعيل فرغلي: 'خسارة أن عبلة كامل تعتزل الفن وهي من الناس النضيفة'

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان إسماعيل فرغلي، عن فترة عمله مع الفنانة عبلة كامل أثناء فيلم "بلطية العايمة"، فهي العشق بالنسبة له، مشيرًا إلى أن إعتزالها الفن خسارة بالنسبة للكثيرون.



وتابع إسماعيل فرغلي، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"،: "العشق بالنسبة لي هي عبلة كامل أشتغلنا مع بعض في بلطية العايمة وعاوز أقولها خسارة أنك أعتزلتي إحنا محتاجين الناس النضيفة اللي زي حضرتك".

وأشار "فرغلي"، إلى أن ما يميز الفنانة عبلة كامل، هو تقديمها للدور بشكل جيد فنجد أنها الأخت أو الصديقة أو الجارة، فعلي سبيل المثال شخصيتها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، فلا يزال الجمهور يشاهد العمل أكثر من 100 مرة.



وأختتم إسماعيل فرغلي، حدجيثه قائلا أنه الفنان حسن حسني كان سبب نجاح كثير من الأعمال، كما أنه سيخوض دراما رمضان المقبل بمسلسل زمالك بولاق مع باسم سمرة وخالد الصاوي.